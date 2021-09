Španielska centrálna banka zhorší prognózu pre ekonomiku

Madrid 28. septembra (TASR) – Španielska centrálna banka reviduje smerom nadol svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2021 po tom, ako španielsky štatistický úrad minulý týždeň výrazne znížil tempo jej rastu v 2. štvrťroku. Oznámil to v utorok guvernér centrálnej banky Pablo Hernández de Cos.



De Cos však zopakoval, že v nasledujúcich mesiacoch očakáva postupnú normalizáciu ekonomickej aktivity za predpokladu, že jej výkon sa po zmiernení pandémie zlepší.



Spresnené oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa v 2. štvrťroku zvýšil len o 1,1 % namiesto o 2,8 % pri predbežnom odhade. To ohrozuje priaznivú celoročnú predpoveď, podľa ktorej by sa výkon ekonomiky mal vrátiť na úroveň pred pandémiou nového koronavírusu.



Len dva dni pred zverejnením spresnených výsledkov HDP zvýšila centrálna banka svoj celoročný odhad jeho rastu v roku 2021 na 6,3 % zo 6,2 %.



„Túto prognózu bude potrebné aktualizovať,“ povedal de Cos.



Dôvodom revízie HDP za 2. kvartál smerom nadol boli spresnené, konečné údaje o tržbách veľkých aj malých firiem v službách aj vo výrobe, ako aj údajov o súkromnej spotrebe.



Odvetvia najviac závislé od spotrebiteľských výdavkov, ako sú maloobchod, reštaurácie a doprava, vykázali v 2. kvartáli pokles o 0,4 %, pričom rýchly odhad signalizoval ich rast o 5,5 %.



Do tejto revízie bolo španielske hospodárstvo považované za jedno z najrýchlejšie sa zotavujúcich v rámci vyspelých ekonomík z vlaňajšieho poklesu o 10,8 %.