Španielska centrálna banka zlepšila odhad rastu ekonomiky

Madrid 17. septembra (TASR) - Španielska centrálna banka zlepšila odhad rastu domácej ekonomiky v tomto aj ďalších dvoch rokoch. Ako dôvod uviedla najmä rozmach v oblasti cestovného ruchu. Popri ekonomike zverejnila nový odhad aj pre dlh a infláciu a v obidvoch prípadoch prezentovala lepšie vyhliadky, než v predchádzajúcom odhade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Centrálna banka v utorok oznámila, že v tomto roku predpokladá rast španielskej ekonomiky na úrovni 2,8 %. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom to predstavuje zlepšenie o 0,5 percentuálneho bodu.



Je to už druhé zlepšenie prognózy vývoja ekonomiky v tomto roku. Prvotný odhad stanovila centrálna banka na úrovni 1,9 %. Na porovnanie, vlani zaznamenalo Španielsko rast hospodárstva o 2,5 %.



Centrálna banka okrem toho zlepšila vyhliadky rastu ekonomiky aj na ďalšie dva roky. V roku 2025 očakáva rast o 2,2 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 1,9 %. Aj v roku 2026 sa tempo rastu oproti predchádzajúcemu roku spomalí, a to na 1,9 %. Pôvodne však centrálna banka predpokladala rast na úrovni 1,7 %.



Lepší výhľad stanovila Národná banka Španielska aj v oblasti dlhu. Pôvodne očakávala ku koncu tohto roka verejný dlh na úrovni 105,8 % HDP, teraz počíta s dlhom na úrovni 105,4 % HDP.



Upravila aj odhad, čo sa týka inflácie. Tá by mala podľa novej prognózy dosiahnuť tento rok 2,9 %. Pred tromi mesiacmi centrálna banka predpokladala, že ku koncu roka bude inflácia dosahovať tri %. V budúcom roku by sa mala zmierniť na 2,1 % a v roku 2026 na 1,8 %.