Spotrebiteľská dôvera v USA sa vo februári mierne zvýšila

Washington 25. februára (TASR) – Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac v porovnaní s januárom mierne zlepšila. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje spoločnosti Conference Board.



Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board vzrástol vo februári na 130,7 bodu z januárovej hodnoty 130,4 bodu. Údaje za január však boli revidované výrazne smerom nadol. Napriek zvýšeniu dôvery sú tak údaje pre ekonómov horšie, než očakávali. Počítali so zvýšením indexu na 132,5 bodu, pričom vychádzali z pôvodne uvádzanej januárovej hodnoty 131,6 bodu.



K miernemu zvýšeniu hlavného indexu prispel najmä index spotrebiteľských očakávaní. Ten vzrástol vo februári na 107,8 bodu zo 101,4 bodu v januári.



Na druhej strane, podindex súčasnej ekonomickej situácie klesol. Zatiaľ čo v januári dosiahol 173,9 bodu, tento mesiac to bolo iba 165,1 bodu.