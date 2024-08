Washington 27. augusta (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v USA sa v auguste mierne zlepšila, zároveň ale vzrástli obavy o vývoj na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.



Index spotrebiteľskej dôvery podľa Conference Board dosiahol v auguste 103,3 bodu v porovnaní so 101,9 bodu v júli. "Hodnotenie súčasnej situácie na trhu práce zo strany spotrebiteľov bolo síce stále pozitívne, ale naďalej sa oslabovalo a hodnotenie trhu práce do budúcnosti bolo pesimistickejšie," uviedla Dana Petersonová, hlavná ekonómka Conference Board.



Podiel spotrebiteľov, ktorí označili ponuku pracovných miest za dostatočnú, klesol na 32,8 % z júlových 33,4 %. Približne 16,4 % respondentov uviedlo, že prácu je ťažké získať, pričom minulý mesiac to bolo 16,3 %.



Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell minulý týždeň signalizoval, že zníženie úrokových sadzieb je na dosah. Zároveň upozornil, že príliš dlhé udržiavanie sadzieb na vysokých úrovniach by mohlo poškodiť trh práce. Finančné trhy očakávajú, že Federálny rezervný systém začne v septembri cyklus uvoľňovania menovej politiky znížením sadzieb o 25 bázických bodov, hoci nemožno vylúčiť ani redukciu o pol percentuálneho bodu.



Fed už viac ako rok udržiava svoju kľúčovú sadzbu v pásme 5,25 % až 5,50 %, pričom v rokoch 2022 a 2023 ju zvýšil celkovo o 525 bázických bodov.