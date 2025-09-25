< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku zostala v septembri stabilná

Autor TASR
Paríž 25. septembra (TASR) - Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku zostala v septembri na augustovej úrovni, ktorá je však najnižšia za dva roky. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Presnejšie, index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa septembri udržal na augustovom dvojročnom minime 87 bodov. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov a je stále výrazne pod dlhodobým priemerom 100 bodov.
Hodnotenie budúcej osobnej finančnej situácie v septembri pritom mierne vzrástlo na -15 z -16 bodov v auguste, zatiaľ čo čiastkový index súvisiaci s minulou osobnou finančnou situáciou zostal stabilný na úrovni -21 bodov.
Podiel domácností, podľa ktorých je vhodný čas na väčšie nákupy, v septembri klesol, medzimesačne o štyri body na -31 bodov, čo je najmenšia hodnota od augusta 2024.
Názor domácností na ich schopnosť sporiť v súčasnosti aj v budúcnosti sa zlepšil. Konkrétne, očakávaná kapacita úspor vzrástla na 17 zo 14 bodov a súčasná na 20 z 18 bodov.
Spotrebitelia sa domnievajú, že je dobrý nápad sporiť, pričom tento ukazovateľ sa zvýšil o jeden bod na 36 bodov po tom, čo v predchádzajúcom mesiaci klesol o šesť bodov.
Zlepšilo sa aj hodnotenie minulej a budúcej životnej úrovne spotrebiteľov, a to o jeden bod, pričom index minulej životnej úrovne sa zvýšil na -73 a index budúcej životnej na -63 bodov.
Obavy domácností z nezamestnanosti v septembri klesli o jeden bod na 55 bodov.
Podiel domácností, ktoré očakávajú, že ceny sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšia, v septembri klesol na -27 z -25 bodov v auguste a index odrážajúci ich názory na minulé spotrebiteľské ceny zostal na augustovej úrovni -8 bodov.
