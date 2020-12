Spotrebiteľské ceny v Španielsku v novembri opäť klesli

Madrid 11. decembra (TASR) – Spotrebiteľské ceny v Španielsku v novembri 2020 opäť klesli a rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v piatok spresnené údaje štatistického úradu INE, ktoré potvrdili rýchly odhad.



Zo štatistík vyplýva, že index spotrebiteľských cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v novembri znížil medziročne o 0,8 %, rovnako ako v októbri. Tempo jeho poklesu bolo najväčšie od mája, keď dosiahlo 0,9 %.



Pod novembrovú zápornú infláciu sa podpísali pokles cien dopravy o 5,1 %, bývania a elektriny o 2,2 %, komunikácií o 4,2 % a rekreácie a kultúry o 0,9 %.



Zároveň sa spomalilo tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov v novembri na 1,3 % z októbrových 2,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v novembri zvýšili o 0,2 %, čo je menej ako v októbri, keď stúpli o 0,5 %. Aj tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Španielska znížil medziročne o 0,8 %. To je o niečo menší pokles ako o 0,9 % pri predbežnom odhade a tiež v prechádzajúcom mesiaci.



Medzimesačne sa Harmonizovaný index spotrebiteľských cien zvýšil len o 0,1 % tak, ako to naznačili predbežné údaje.