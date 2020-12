Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku pokračujú v poklese

Záhreb 16. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zaznamenali pokles aj minulý mesiac, tempo poklesu sa pritom mierne zrýchlilo. Je to už ôsmy mesiac po sebe, čo spotrebiteľské ceny v krajine nezaznamenali rast. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje chorvátskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny klesli v novembri medziročne o 0,2 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Vývoj v novembri výrazne ovplyvnili náklady na dopravu, ktoré klesli o 5 %. Pokles zaznamenali aj ceny odevov a obuvi, ako aj náklady na bývanie. V prvom prípade pokles dosiahol 1,9 % a v druhom 1,6 %.



V porovnaní s októbrom spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zaznamenali pokles o 0,3 %. V predchádzajúcom mesiaci medzimesačne vzrástli, a to o 0,4 %.