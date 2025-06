Brusel 4. júna (TASR) - Súkromný sektor eurozóny zaznamenal v máji len veľmi mierny rast, keďže aktivita v sektore služieb sa prvýkrát od novembra znížila. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB), ktoré prekonali rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa revidovaných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji 2025 znížil na 50,2 bodu z 50,4 bodu v apríli.



Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov však signalizuje rast aktivity v danom odvetví ekonomiky. Spresnená hodnota indexu je tak väčšia než 49,5 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň najmenšia za tri mesiace, od februára 2025.



Zlou správou však je prvý pokles aktivity v službách od vlaňajšieho novembra.



Konkrétne, PMI dominantného sektora služieb sa v máji znížil na 49,7 z aprílových 50,1 bodu. To je síce o niečo lepší výsledok ako 48,9 bodu pri predbežnom odhade, ale stále menej než 50 bodov, čo znamená pokles aktivity v tomto kľúčovom odvetví. Dopyt zostal totiž slabý a nové objednávky sa znížili už štvrtý mesiac po sebe.



Ďalšie údaje odhalili, že PMI výrobného sektora eurozóny sa po očistení od sezónnych vplyvov v máji 2025 zvýšil na 49,4 bodu zo 49 bodov v apríli. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom a predstavuje najmenšie tempo poklesu vo výrobnom sektore od augusta 2022, pričom produkcia rástla už tretí mesiac po sebe.



Spomedzi štyroch najväčších ekonomík eurozóny zaznamenali Taliansko a Španielsko solídnu expanziu súkromného sektora, Francúzsko sa priblížilo k stabilizácii, ale Nemecko stále zápasí s poklesom.



Presnejšie, najväčší PMI súkromného sektora vykázalo v máji Taliansko, a to 52,5 bodu, čo predstavuje 13-mesačné maximum, po ktorom nasledovalo Španielsko (51,4 bodu, 17-mesačné minimum). V prípade Francúzska dosiahla spresnená hodnota PMI 49,3 bodu, čo bolo viac než 48 bodov pri rýchlom odhade a najvyššia hodnota za deväť mesiacov, ale stále menej než zlomových 50 bodov. Nemecký PMI bol revidovaný mierne nadol na 48,5 zo 48,6 bodu, čo je najmenej za päť mesiacov.