Švajčiarska ekonomika tento rok klesne o 6,2 %

Zürich 16. júna (TASR) - Švajčiarska ekonomika zaznamená tento rok najhorší pokles za desaťročia. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá poškodzuje produkciu a ohrozuje pracovné miesta. Kontrakcia však bude slabšia, než sa vláda pôvodne obávala.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zníži o 6,2 %, prognózuje švajčiarske ministerstvo hospodárstva. To bude najprudší pokles HDP od roku 1975, keď krajinu zasiahli následky ropného šoku.



Miera nezamestnanosti tento rok stúpne na 3,8 % z dôvodu zníženia zahraničného obchodu a spotrebiteľských výdavkov a reštrikcií prijatých na zastavenie pandémie.



Predpoveď je o niečo optimistickejšia v porovnaní s aprílovou prognózou, ktorá počítala s pádom HDP až o 6,7 %, rovnako ako s vyhliadkami iných európskych ekonomík.



Švajčiarska vláda očakáva v druhej polovici tohto roka postupné zotavovanie, to však za predpokladu, že sa neobjaví druhá vlna epidémie a neobnovia sa prísne reštriktívne opatrenia.



V roku 2021 by HDP mal expandovať o 4,9 %. Miera nezamestnanosti však bude pokračovať v raste a mala by dosiahnuť 4,1 %.