Švajčiarska ekonomika v 2. kvartáli klesla o rekordných 8,2 %

Bern 27. augusta (TASR) 0 Švajčiarska ekonomika v 2. kvartáli rekordne klesla. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne obmedzila ekonomickú aktivitu.



Hrubý domáci produkt za tri mesiace od apríla do júna medzikvartálne padol o 8,2 % po znížení o 2,5 % v predchádzajúcom štvrťroku, uviedol švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO.



To bol najprudší pokles švajčiarskej ekonomiky od začiatku merania týchto údajov v roku 1980. Ekonómovia počítali s kvartálnou kontrakciou o 8,6 %.



V porovnaní so 4. štvrťrokom 2019, teda s obdobím pred začiatkom koronakrízy, HDP v 1. polroku celkovo padol o 10,5 %.



V medziročnom porovnaní HDP v 2. kvartáli 2020 klesol o 9,3 % po znížení o 0,7 % v prvých troch mesiacoch. Ekonómovia očakávali -9,6 %.