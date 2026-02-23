< sekcia Ekonomika
Švajčiarsko sa naďalej usiluje o obchodnú dohodu s USA
Spojené štáty v auguste minulého roka šokovali Švajčiarsko, keď oznámili zavedenie 39-percentného cla na dovoz tovaru z alpskej krajiny.
Autor TASR
Zürich 23. februára (TASR) - Švajčiarsko má naďalej záujem o finalizáciu predbežnej obchodnej dohody s USA, ktorá znižuje clá na na švajčiarsky tovar na 15 %. Švajčiarske ministerstvo hospodárstva v pondelok oznámilo, že v súlade so svojím mandátom pokračuje v práci na dokončení dohody aj po tom, čo Najvyšší súd USA označil časť ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom za nezákonné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Hlavným cieľom pokračujúcich rokovaní bola od začiatku právne záväzná dohoda, ktorá by švajčiarskym spoločnostiam poskytla čo najväčšiu právnu istotu,“ uviedlo ministerstvo s tým, že zotrváva pri tomto cieli.
Spojené štáty v auguste minulého roka šokovali Švajčiarsko, keď oznámili zavedenie 39-percentného cla na dovoz tovaru z alpskej krajiny. V novembri Washington súhlasil so znížením cieľ na 15 %, pričom Švajčiarsko sa zaviazalo investovať v USA 200 miliárd dolárov (170 miliárd eur).
(1 EUR = 1,1767 USD)
