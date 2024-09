Svetová banka zlepšila odhad tohtoročného rastu indickej ekonomiky

Naí Dillí 3. septembra (TASR) - Svetová banka zlepšila odhad vývoja indickej ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku napriek tomu, že na jeho začiatku sa tempo rastu spomalilo. Najnovší odhad sa tak priblížil k prognóze indickej centrálnej baky, ktorá počíta s rastom ekonomiky najľudnatejšej krajiny sveta o viac než 7 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Svetová banka v utorok oznámila, že vo fiškálnom roku 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla 2024 do konca marca 2025, počíta s rastom indickej ekonomiky o 7 %. Pôvodne predpokladala, že hrubý domáci produkt (HDP) Indie vzrastie o 6,6 %. Za zlepšením odhadu rastu ekonomiky sú najmä opätovne zvýšené investície do infraštruktúry.



Za tri mesiace od apríla do konca júna pritom ekonomika zaznamenala spomalenie medziročného rastu na 6,7 % zo 7,8 % v predchádzajúcom štvrťroku. Dôvodom boli slabšie výdavky vlády aj spotrebiteľov, keďže v danom období situáciu v krajine ovplyvňovali parlamentné voľby, ktoré trvali šesť týždňov.



Svetová banka sa novu prognózou priblížila k odhadom indickej centrálnej banky. Tá počíta, že v súčasnom fiškálnom roku vzrastie ekonomika o 7,2 %. Svetová banka však zároveň upozorňuje, že najväčším rizikom pre indickú ekonomiku zostáva nedostatočná tvorba pracovných miest. Nezamestnanosť v mestách dosahuje v priemere 17 %.