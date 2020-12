Svetové ekonomické fórum bude v roku 2021 v Singapure

Zürich 7. decembra (TASR) – Svetové ekonomické fórum (WEF), ktoré sa pravidelne konalo začiatkom roka vo švajčiarskom Davose, sa na budúci rok uskutoční v máji v Singapure. Oznámili to v pondelok organizátori WEF s tým, že vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu by konanie WEF v Európe nebolo pre účastníkov bezpečné.



„Svetové ekonomické fórum sa v roku 2021 uskutoční v dňoch 13. až 16. mája v Singapure. Do lokality Davos-Klosters sa vráti v roku 2022," uviedli organizátori v oficiálnom vyhlásení v pondelok, o deň skôr, než sa pôvodne plánovalo.



Singapur je pritom už druhou náhradnou lokalitou za Davos. Pôvodne sa WEF malo v roku 2021 presunúť z Davosu do švajčiarskeho rezortu Bürgenstock. Ako však uviedol šéf WEF Borge Brende, ktorého citovala agentúra Reuters, obavy o zdravie a bezpečnosť účastníkov v súvislosti s koronakrízou v Európe neumožňujú organizovať stretnutie v tejto oblasti. Naopak, Singapur si s pandémiou poradil.



„Po dôslednom zvážení a vzhľadom na súčasnú situáciu, čo sa týka počtu chorých na COVID-19, bolo prijaté rozhodnutie, že najlepším miestom na organizovanie WEF je Singapur," uviedli organizátori. Presunutie do Singapuru zároveň umožní priamu účasť namiesto online zasadnutia.