Talianska ekonomika rástla vlani výraznejšie, než sa čakalo

Rím 1. marca (TASR) - Talianska ekonomika zaznamenala v minulom roku rast o takmer 1 %. Oproti roku 2022 to predstavuje prudké spomalenie tempa rastu, vývoj bol však lepší, než naznačovali predbežné údaje z konca januára. Uviedol to v piatok taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorého údaje zverejnili agentúry AFP a Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrástol v roku 2023 o 0,9 %, k čomu prispel najmä vysoký domáci dopyt. Štatistici koncom januára uvádzali v predbežnom odhade rast iba na úrovni 0,7 %. Na druhej stane, v roku 2022 vzrástla talianska ekonomika o 4 %. Aj tento údaj bol revidovaný smerom nahor, keďže ISTAT pôvodne udával rast ekonomiky za rok 2022 o 3,7 %.



Nepriaznivo sa však v porovnaní s odhadmi vyvíjal rozpočtový deficit. Ako ISTAT uviedol, za minulý rok dosiahol 7,2 % HDP, čo je síce menej než v roku 2022, keď predstavoval 8,6 % HDP, avšak podstatne viac, než plánovala vláda. Tá si za cieľ stanovila deficit na úrovni 5,3 % HDP. Tento rok chce vláda stlačiť rozpočtový schodok na 4,3 % HDP.



Napriek výraznému prekonaniu rozpočtového deficitu oproti pôvodným plánom sa Taliansku podarilo zmierniť verejný dlh, aj keď ten stále patrí k najvyšším v eurozóne. Zatiaľ čo v roku 2022 dosiahol 140,5 % HDP, v minulom roku klesol na 137,3 % HDP.



Dlh za minulý rok bol nižší aj v porovnaní s vládnym cieľom, keďže vláda pôvodne plánovala znížiť dlh oproti roku 2022 na 140,2 % HDP. Navyše, ISTAT revidoval údaje za rok 2022. Pôvodne za daný rok udával verejný dlh na úrovni 141,6 % HDP.



Čo sa týka prognózy vývoja ekonomiky v tomto roku, vláda očakáva zrýchlenie ekonomického rastu na 1,2 %. To však takmer všetky nezávislé ekonomické inštitúty považujú za nereálne. Väčšina analytikov predpokladá, že v tomto roku sa rast tretej najväčšej ekonomiky eurozóny spomalí na 0,7 %.