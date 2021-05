Boston 17. mája (TASR) - Trh s luxusným tovarom sa zotavuje nečakane rýchlo. Tržby odvetvia by sa mohli vrátiť na úrovne spred pandémie ochorenia COVID-19 ešte v tomto roku, uviedla poradenská firma Bain.



Obchod s luxusným tovarom by mohol definitívne prekonať negatívny vplyv koronakrízy už v tomto roku, predovšetkým vďaka spotrebiteľom z Číny a USA, a tržby odvetvia by sa mohli vrátiť na úrovne spred pandémie, uviedla spoločnosť Bain.



Podľa firmy existuje 30 % pravdepodobnosť, že tržby predajcov luxusných kabeliek, oblečenia a šperkov sa tento rok vrátia alebo dokonca prekonajú úroveň z roku 2019, keď dosiahli 280 miliárd eur. Závisieť to bude od rýchlosti očkovania a zotavenia cestovného ruchu.



Pravdepodobnejším scenárom je plné zotavenie v roku 2022, čo je však stále pozitívnejšia prognóza než v novembri, keď spoločnosť Bain počítala s tým, že sektor sa úplne dostane z koronakrízy až v roku 2023.



V minulom roku padli tržby sektora o 23 % na 217 miliárd eur, čo bol ich najprudší a prvý pokles od roku 2009.