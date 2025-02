Trump opäť vyzval na zníženie úrokových sadzieb Fedu

Washington 12. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval na zníženie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Úrokové sadzby by sa mali znížiť, čo by išlo ruka v ruke s nadchádzajúcimi clami," napísal v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Trump nemá priamu kontrolu nad inštitúciou, ktorá vykonáva v Spojených štátoch úlohu centrálnej banky, ale nie je to prvýkrát, čo od svojho januárového návratu do Bieleho domu požaduje zníženie sadzieb. Na centrálnu banku často tlačil aj počas svojho prvého funkčného obdobia.



Jeho najnovší komentár prišiel po tom, ako šéf Fedu Jerome Powell uviedol, že nie je potrebné "ponáhľať sa" so znižovaním sadzieb. Tvorcovia menovej politiky v USA v súčasnosti pozorne sledujú vývoj inflácie, pričom mnohí ekonómovia varujú pred jej zrýchlením v dôsledku Trumpovej obchodnej politiky.



Prezident v pondelok (10. 2.) vydal nariadenie, ktorým zaviedol clo vo výške 25 % na všetku oceľ a hliník dovážanú do Spojených štátov. Pohrozil tiež rozsiahlymi clami na tovar od všetkých hlavných obchodných partnerov USA.



Fed je nezávislý orgán, čo Trumpovi umožňuje len malý priamy vplyv. Počas prvých troch týždňov vo funkcii však prekvapil Washington sériou bezprecedentných krokov zameraných na posilnenie moci svojej administratívy, pričom obchádzal Kongres, kde má jeho Republikánska strana tesnú väčšinu, poznamenala agentúra AFP.