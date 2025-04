Trump vyzval firmy z celého sveta, aby sa presunuli do USA

Washington 9. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v jednom z prvých verejných vyjadrení po nadobudnutí účinnosti nových ciel vyzval spoločnosti z celého sveta, aby presunuli svoje aktivity do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Toto je skvelý čas na to, aby ste presunuli svoje podniky do Spojených štátov amerických, ako to robí spoločnosť Apple a mnohé ďalšie v rekordnom počte,“ uviedol v stredu Trump na sociálnej sieti Truth Social. V USA platia nulové clá a spoločnosti sa nemusia obávať zdržaní v dôsledku environmentálnych predpisov, dodal. „Nečakajte, urobte to teraz!“, zdôraznil Trump v príspevku napísanom veľkými písmenami.



V stredu vstúpili do platnosti nové osobitné clá voči mnohým krajinám, ktoré obchodujú s USA. V prípade Európskej únie ich Washington stanovil na úrovni 20 %. Spojené štáty tiež s účinnosťou od 5. apríla zaviedli plošné clá vo výške 10 % na dovoz prakticky všetkých tovarov do Spojených štátov. Okrem toho začalo v USA 3. apríla platiť clo vo výške 25 % na dovážané automobily.