Trumpova administratíva pripravuje rozsiahle stimuly

Washington 17. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce veľký balík stimulov na podporu ekonomiky a zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



V Kongrese pokračujú rokovania medzi zákonodarcami a predstaviteľmi vlády o podporných balíkoch, ktorých celkový hodnota by mohla dosiahnuť 800 miliárd až 1 bilión USD (728,5 miliardy až 910,6 miliardy eur).



Minister financií Steven Mnuchin na tlačovej konferencii v Bielom dome povedal, že federálna vláda chce poslať občanom priamo hotovosť. "Skúmame možnosť, že by sme Američanom okamžite poslali šeky," uviedol Mnuchin s tým, že by sa to mohla stať v najbližších dvoch týždňoch. "Američania v tejto chvíli potrebujú hotovosť," dodal.



Podľa Mnuchina takáto pomoc je rýchlejšia než daňové úľavy, ktoré presadzoval Trump. Trvalo by totiž mesiace, než by sa dostali k ľuďom.



Americká centrálna banka (Fed) v utorok ohlásila nový program na pomoc firmám s krátkodobým financovaním. V jeho rámci bude nakupovať krátkodobé firemné dlhové cenné papiere, aby zabránila zamrznutiu trhov s krátkodobým financovaním pre firmy.



Trumpova administratíva tiež uvažuje o úveroch pre malé firmy a o záchranných balíkoch pre niektoré odvetvia tvrdo zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu, ako je napríklad letecká doprava.



Wall Street pozitívne prijala správy o pripravovaných stimuloch a hlavné indexy zvýšili predchádzajúce zisky. Americké akcie sa spamätávajú z pondelkového (16. 3.) prepadu, ktorý bol najprudší od roku 1987. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.56 h SEČ nachádzal so ziskom 731,99 bodu alebo 3,63 % na 20.920,51 bodu, keď predtým bol na krátko v pluse o viac ako 1000 bodov.



(1 EUR = 1,0982 USD)