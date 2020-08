Tyson Foods zaznamenal v 3. kvartáli pokles zisku aj tržieb

Springdale 3. augusta (TASR) – Americká potravinárska spoločnosť Tyson Foods zaznamenala v 3. kvartáli svojho finančného roka 2019/2020 pokles zisku. Ale menší, ako jej predpovedali analytici.



Tyson Foods v pondelok oznámil, že jeho upravený čistý zisk na akciu za tri mesiace do konca júna 2020 klesol na 1,40 USD z 1,47/akcia pred rokom. Analytici však očakávali za obdobie apríl-jún 2020 slabší výsledok, a to zisk 94 centov na akciu.



Upravený prevádzkový zisk sa znížil na 760 miliónov USD (631,46 milióna eur) z vlaňajších 796 miliónov USD. Spoločnosť poznamenala, že jej výsledky negatívne ovplyvnili náklady vo výške približne 340 miliónov USD spojené s pandémiou nového koronavírusu vrátane výdavkov na prerušenie prevádzky, testovanie zamestnancov a osobné ochranné prostriedky.



Tržby Tyson Foods v 3. štvrťroku klesli na 10,02 miliardy USD z minuloročných 10,88 miliardy USD. Zaostali tak za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali tržby 10,56 miliardy USD.



„V rámci každého z našich segmentov sme absorbovali vyššie ako normálne prevádzkové náklady súvisiace s ochorením COVID-19. Tyson Foods však v 3. štvrťroku priniesol solídne výsledky vďaka segmentom hovädzieho a bravčového mäsa,“ povedal Noel White, odchádzajúci generálny riaditeľ spoločnosti Tyson Foods, ktorého od 3. októbra vystrieda vo funkcii Dean Banks.



Banks je v súčasnosti prezidentom a nezávislým riaditeľom firmy a vo funkcii prezidenta zostane. White bude tiež aj naďalej pôsobiť v spoločnosti, a to na novom poste podpredsedu predstavenstva.



Tyson Foods v správe o výsledkoch za 3. štvrťrok upozornil tiež, že pandémia zvýši prevádzkové náklady a ovplyvní jeho odbyt aj v poslednom kvartáli aktuálneho finančného roka. A dodal, že zvýšený predaj mäsa v obchodoch s potravinami nepostačuje na vykompenzovanie zníženého dopytu zo strany reštaurácií a stravovacích zariadení.