USA a Čína obnovili obchodné rokovania

Šanghaj 30. júla (TASR) - USA a Čína po niekoľkomesačnej pauze obnovili obchodné rokovania. Americká delegácia, ktorej súčasťou sú aj minister financií Steven Mnuchin a obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer, dnes pricestovala do Šanghaja. Tam sa stretne s čínskymi predstaviteľmi na čele s vicepremiérom Liou Chem. Rokovania by mali trvať do zajtra. Detaily o obsahu diskusií nie sú známe.



To sú prvé priame obchodné diskusie medzi oboma stranami od stroskotania rokovaní v máji. Približne pred štyrmi týždňami sa na okraji samitu lídrov skupiny G20 v Osake stretli americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching a dohodli sa na prímerí v obchodnom konflikte a obnovení rokovaní.