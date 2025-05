USA a Čína signalizujú pokrok na rokovaniach

Washington 23. mája (TASR) - Spojené štáty a Čína sa po telefonáte medzi vysokými diplomatmi, prvom od rokovaní v Ženeve začiatkom mesiaca, dohodli, že ponechajú otvorené komunikačné linky. To signalizuje pokračujúcu angažovanosť na vysokej úrovni, keďže obe strany pracujú na širšej obchodnej dohode. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Ma Čao-sü, štátny tajomník čínskeho ministra zahraničných vecí, a jeho náprotivok z USA Christopher Landau si počas hovoru vymenili názory na celý rad kľúčových otázok, uviedli obe strany v zladených vyhláseniach zverejnených v piatok bez toho, aby spresnili, či medzi diskutovanými témami boli aj clá.



Hoci tento hovor nemusí naznačovať prelom v prebiehajúcich obchodných rozhovoroch, je to pozitívna správa, keďže „Peking teraz vie, s kým má na americkej strane hovoriť,“ povedal Dan Wang, riaditeľ poradenskej spoločnosti pre politické riziká Eurasia Group. A dodal, že „komunikačný kanál vytvorený počas ženevských rozhovorov funguje“.



Po rozhovoroch na vysokej úrovni vo švajčiarskej Ženeve začiatkom tohto mesiaca si obe strany dočasne znížili väčšinu ciel a uviedli, že budú pracovať na širšej dohode.



Rozhovor medzi Landauom a Ma Čao-süom bol druhým telefonátom na diplomatickej úrovni od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. A signalizuje, že obe strany sa „znovu spájajú“ na diplomatickej úrovni a možno sa pripravujú na nadchádzajúce rozhovory o spolupráci.



Začiatkom tohto týždňa sa Ma Čao-sü stretol s novým americkým veľvyslancom v Číne Davidom Perduom.



Trump si stanovil za prioritu obmedziť tok prekurzorov fentanylu z Číny, ktoré sa používajú na výrobu smrtiaceho opioidu. Vyzval tiež Peking, aby otvoril svoje trhy pre USA.



Perdue prišiel do Pekingu v čase, keď obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami začala eskalovať.



Čínski exportéri sa podľa prieskumov snažia diverzifikovať preč od amerického trhu, pričom ani dočasné colné prímerie ich neodradilo, zatiaľ čo americké firmy urýchľujú presun výroby z Číny.