USA pridajú na čiernu listinu desiatky čínskych firiem

Washington 18. decembra (TASR) – USA v piatok potvrdili, že pridajú na tzv. na čiernu listinu desiatky čínskych firiem vrátane popredného výrobcu čipov SMIC. Americké spoločnosti nesmú obchodovať s firmami z čiernej listiny bez špeciálnej licencie.



Tento krok sa považuje za poslednú zo snáh odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa "zacementovať" svoju tvrdú obchodnú politiku voči Číne. Prichádza len pár týždňov pred nástupom novozvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena do funkcie 20. januára.



Americké ministerstvo obchodu v piatok ráno miestneho času potvrdilo rozhodnutie a uviedlo, že dôvodom akcie „je doktrína čínsko-vojensko-civilnej fúzie a dôkazy aktivít medzi SMIC a subjektmi v čínskom vojenskom priemyselnom komplexe“.



Minister obchodu Wilbur Ross vo vyhlásení uviedol, že jeho rezort nedovolí, aby pokrokové americké technológie pomáhali budovať armádu čoraz agresívnejšieho protivníka. Dodal, že vláda pravdepodobne odmietne udeliť licencie americkým firmám, aby zabránila SMIC v prístupe k technológii na výrobu špičkových polovodičov.



Ross v rozhovore pre Fox Business spresnil, že USA pridali na čiernu listinu celkovo 77 spoločností vrátane 60 čínskych. Čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii vyhlásilo, že ak je to pravda, čierna listina bude dôkazom amerického útlaku čínskych firiem a Peking bude pokračovať v prijímaní nevyhnutných opatrení na ochranu svojich práv. SMIC, najväčší čínsky výrobca čipov, zatiaľ neodpovedal na žiadosti o komentár.



Niektoré subjekty na zozname amerického ministerstva obchodu údajne umožňujú porušovanie ľudských práv. Iné pomáhajú pri výstavbe a militarizácii umelých ostrovov v Juhočínskom mori. Ďalšie zase získali položky pôvodom v USA na podporu programov čínskej Ľudovej oslobodzovacej armády. Sú tam tiež subjekty a osoby, ktoré sa podieľali na krádeži amerických obchodných tajomstiev.



Washington už predtým zaradil na čiernu listinu čínskych telekomunikačných gigantov Huawei Technologies a jeho dcéreske spoločnosti, a tiež ZTE, ako aj výrobcu bezpečnostných kamier Hikvision za jeho podiel na potlačení ujgurskej menšiny v Číne.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa v tomto roku výrazne zhoršili jednak v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorý sa do sveta rozšíril z Číny, a tiež pre zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu a rastúce napätie v Juhočínskom mori.