USA sa blížia k finalizácii niekoľkých obchodných dohôd

Washington 7. júla (TASR) - Spojené štáty sa blížia k finalizácii niekoľkých obchodných dohôd a do 9. júla budú informovať ostatné krajiny o colných sadzbách. Vyhlásil to v nedeľu (6. 7.) prezident Donald Trump, pričom vyššie sadzby by mali nadobudnúť účinnosť 1. augusta. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trumpova administratíva zvyšuje tlak na obchodných partnerov, aby rýchlo uzavreli nové dohody pred vypršaním 90-dňovej lehoty na ich dosiahnutie. Od nástupu do úradu koncom januára rozpútal Trump globálnu obchodnú vojnu, ktorá otriasla finančnými trhmi.



V apríli Trump oznámil základnú colnú sadzbu vo výške 10 % pre väčšinu krajín a recipročné clá pre krajiny, s ktorými majú USA deficit v obchode, a to v niektorých prípadoch až do výšky 50 %. Neskôr však oznámil odklad zavedenia recipročných ciel, aby dal priestor rokovaniam.



Trump v nedeľu v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že USA začnú niektorým obchodným partnerom posielať listy o colných sadzbách v pondelok o 12. hodine miestneho času vo Washingtone, pričom vyššie clá by mohli vstúpiť do platnosti 1. augusta. Nie je však jasné, ktoré krajiny listy dostanú. „Môže ich byť 12, môže ich byť 15,“ dodal prezident. To ešte viac zvyšuje neistotu pre podniky, spotrebiteľov a amerických obchodných partnerov.



Na oceľ a hliník sa uplatňujú samostatné clá vo výške 50 % a na automobily clá vo výške 25 %.



Od apríla len málo zahraničných vlád dosiahlo s Washingtonom dohodu o nových obchodných podmienkach.



Minister financií Scott Bessent pre CNN povedal, že USA sú „blízko k niekoľkým dohodám“ a predpovedal niekoľko veľkých oznámení v najbližších dňoch. Neuviedol žiadne podrobnosti, ale dodal, že na rokovaniach s Európskou úniou sa dosiahol dobrý pokrok. Bessent pre CNN tiež povedal, že Trumpova administratíva sa sústredila na 18 dôležitých obchodných partnerov, ktorí predstavujú 95 % obchodného deficitu USA.



Kevin Hassett, ktorý vedie Národnú ekonomickú radu Bieleho domu, v programe televízie CBS uviedol, že krajiny zapojené do serióznych rokovaní by mohli mať priestor na manévrovanie. Ale len prezident Trump rozhodne, kedy bude čas vzdať sa rokovaní.



To vyvoláva otázky, či sa v nasledujúcich dňoch niečo zmení a či Trump opäť odsunie zavedenie sadzieb. Trump a jeho najvyšší obchodní poradcovia tvrdia, že by mohol predĺžiť čas na uzatváranie dohôd, ale trvajú na tom, že administratíva vyvíja maximálny tlak na rokovaniach.