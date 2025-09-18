< sekcia Ekonomika
USA sú čoraz viac závislé od dovozu z EÚ
Táto závislosť sa za uplynulých 15 rokov výrazne zvýšila.
Autor TASR
Berlín 18. septembra (TASR) - Spojené štáty sa spoliehajú na dovoz z Európskej únie (EÚ) viac, ako sa bežne predpokladá. Únia pritom prekonáva Čínu v celkovej hodnote dovozu aj v počte tovarov. Ukázala to štúdia nemeckého ekonomického inštitútu IW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Táto závislosť sa za uplynulých 15 rokov výrazne zvýšila. Počet skupín produktov, v ktorých aspoň 50 % dovozu pochádzalo z EÚ, vzrástol v minulom roku na viac ako 3100 z viac ako 2600 v roku 2010, uviedol IW.
Výsledky štúdie naznačujú, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mohla mať silnejšiu pozíciu na rokovaniach o clách s USA, ktoré viedli k základnej colnej sadzbe 15 % na väčšinu tovarov z EÚ, konštatuje správa.
Celková hodnota dovozu európskeho tovaru, medzi ktorý patria chemické výrobky, elektrické spotrebiče, stroje a zariadenia, dosiahla vlani 287 miliárd USD (242,46 miliardy eur). To je takmer 2,5-krát viac ako v roku 2010.
Na porovnanie, z Číny sa do USA doviezlo v minulom roku 2925 skupín výrobkov v celkovej hodnote 247 miliárd USD.
Závislosť USA od dovozu z Číny v priebehu času klesla v rámci procesu znižovania rizík, uviedol IW.
Výrobky EÚ s trvalo vysokým podielom dovozu bude pravdepodobne v krátkodobom horizonte ťažké nahradiť, čo je faktor, ktorý by mal blok mať na pamäti, ak sa bude obchodné napätie stupňovať, poznamenal IW.
V rámci „poslednej možnosti“ by sa EÚ mohla zamerať na tovary, ktoré sú pre americkú ekonomiku kritické, s cieľom obmedziť ich vývoz, uviedol inštitút.
Hoci samotné obchodné údaje nedokážu úplne zachytiť, aký dôležitý je európsky tovar pre amerických kupujúcich, štúdia „sa dá použiť na to, aby Američanom bolo jasné, že ak budú pokračovať vo zvyšovaní ciel, strelia si do nohy sami,“ povedala spoluautorka Samina Sultanová.
(1 EUR = 1,1837 USD)
Táto závislosť sa za uplynulých 15 rokov výrazne zvýšila. Počet skupín produktov, v ktorých aspoň 50 % dovozu pochádzalo z EÚ, vzrástol v minulom roku na viac ako 3100 z viac ako 2600 v roku 2010, uviedol IW.
Výsledky štúdie naznačujú, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mohla mať silnejšiu pozíciu na rokovaniach o clách s USA, ktoré viedli k základnej colnej sadzbe 15 % na väčšinu tovarov z EÚ, konštatuje správa.
Celková hodnota dovozu európskeho tovaru, medzi ktorý patria chemické výrobky, elektrické spotrebiče, stroje a zariadenia, dosiahla vlani 287 miliárd USD (242,46 miliardy eur). To je takmer 2,5-krát viac ako v roku 2010.
Na porovnanie, z Číny sa do USA doviezlo v minulom roku 2925 skupín výrobkov v celkovej hodnote 247 miliárd USD.
Závislosť USA od dovozu z Číny v priebehu času klesla v rámci procesu znižovania rizík, uviedol IW.
Výrobky EÚ s trvalo vysokým podielom dovozu bude pravdepodobne v krátkodobom horizonte ťažké nahradiť, čo je faktor, ktorý by mal blok mať na pamäti, ak sa bude obchodné napätie stupňovať, poznamenal IW.
V rámci „poslednej možnosti“ by sa EÚ mohla zamerať na tovary, ktoré sú pre americkú ekonomiku kritické, s cieľom obmedziť ich vývoz, uviedol inštitút.
Hoci samotné obchodné údaje nedokážu úplne zachytiť, aký dôležitý je európsky tovar pre amerických kupujúcich, štúdia „sa dá použiť na to, aby Američanom bolo jasné, že ak budú pokračovať vo zvyšovaní ciel, strelia si do nohy sami,“ povedala spoluautorka Samina Sultanová.
(1 EUR = 1,1837 USD)