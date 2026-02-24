< sekcia Ekonomika
USA zaviedli globálne clo vo výške 10 %
Ide o sadzbu, ktorú prezident Donald Trump oznámil v piatok (20. 2.) po rozhodnutí Najvyššieho súdu proti jeho colnej politike, nie o 15 %, ktoré ohlásil o deň neskôr.
Autor TASR
Washington 24. februára (TASR) - Spojené štáty od utorka zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Vyplýva to z oznámenia amerického colného úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ide o sadzbu, ktorú prezident Donald Trump oznámil v piatok (20. 2.) po rozhodnutí Najvyššieho súdu proti jeho colnej politike, nie o 15 %, ktoré ohlásil o deň neskôr.
Trump po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý zrušil jeho clá odôvodnené núdzovým stavom, najprv oznámil dočasné globálne clo vo výške 10 %. V sobotu uviedol, že sadzbu zvýši na 15 %.
V oznámení, ktoré má „poskytnúť usmernenie k vyhláseniu prezidenta z 20. februára 2026“, colný úrad uviedol, že okrem tovarov s udelenými výnimkami budú všetky dovozy „podliehať dodatočnej sadzbe ad valorem vo výške 10 %“.
Tento krok ešte viac prehĺbil zmätok okolo obchodnej politiky USA, keďže nijako nevysvetľuje, prečo sa nakoniec používa nižšia sadzba. Denník Financial Times citoval predstaviteľa Bieleho domu, podľa ktorého sa globálne clo neskôr zvýši na 15 %.
Výber nových ciel sa začal o polnoci, zatiaľ čo výber ciel zrušených Najvyšším súdom sa zastavil. Tie sa pohybovali v pásme od 10 % až po 50 %.
Právnym základom nového cla je obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.
Ide o sadzbu, ktorú prezident Donald Trump oznámil v piatok (20. 2.) po rozhodnutí Najvyššieho súdu proti jeho colnej politike, nie o 15 %, ktoré ohlásil o deň neskôr.
Trump po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý zrušil jeho clá odôvodnené núdzovým stavom, najprv oznámil dočasné globálne clo vo výške 10 %. V sobotu uviedol, že sadzbu zvýši na 15 %.
V oznámení, ktoré má „poskytnúť usmernenie k vyhláseniu prezidenta z 20. februára 2026“, colný úrad uviedol, že okrem tovarov s udelenými výnimkami budú všetky dovozy „podliehať dodatočnej sadzbe ad valorem vo výške 10 %“.
Tento krok ešte viac prehĺbil zmätok okolo obchodnej politiky USA, keďže nijako nevysvetľuje, prečo sa nakoniec používa nižšia sadzba. Denník Financial Times citoval predstaviteľa Bieleho domu, podľa ktorého sa globálne clo neskôr zvýši na 15 %.
Výber nových ciel sa začal o polnoci, zatiaľ čo výber ciel zrušených Najvyšším súdom sa zastavil. Tie sa pohybovali v pásme od 10 % až po 50 %.
Právnym základom nového cla je obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.