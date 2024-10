USA zostávajú najväčším exportným trhom pre nemecké firmy

Wiesbaden 16. októbra (TASR) - USA aj naďalej zostávajú najväčším exportným trhom pre nemecké firmy. Ukázali to v stredu údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa týchto údajov nemecké firmy vyviezli vlani do USA tovar v hodnote 157,9 miliardy eur. To zodpovedá 9,9 % všetkého nemeckého exportu a je to najvyšší podiel za 20 rokov. Tento trend podľa agentúry pokračoval aj v prvom polroku 2024.



Spojené štáty sú už deviaty rok po sebe najväčším dovozcom nemeckých produktov, pričom lieky, stroje a autá sú na prvých miestach zoznamu.



Destatis uviedol tiež, že aj dovoz z USA výrazne rastie, ale nie tak rýchlo ako vývoz. V roku 2023 sa do Nemecka doviezol tovar z USA v hodnote 94,7 miliardy eur. Import z USA predstavoval 6,9 % všetkého dovozu z Nemecka, čo je najvyšší podiel od roku 2004.



Nemecko vykázalo v minulom roku prebytok v obchode s USA vo výške 63,3 miliardy eur. V prvom polroku 2024 to bolo 34,7 miliardy eur. Nemecko nemá so žiadnou inou krajinou sveta vyšší prebytok.



Obe ekonomiky sú úzko prepojené. Minulý rok až 11,5 % z takmer 38.500 firiem pod kontrolou zahraničného vlastníka v Nemecku malo materskú spoločnosť v USA. Vyšší podiel majú len majitelia zo Švajčiarska, a to 12,8 %. Celkovo 4400 amerických spoločností zamestnávalo vlani v Nemecku približne 775.000 ľudí a vygenerovalo obrat 416,5 miliardy eur.



A naopak, podľa nemeckej centrálnej banky Bundesbank, majú nemecké spoločnosti v USA kontrolný podiel v 6100 firmách, ktoré zamestnávajú 964.000 ľudí a mali ročný obrat 28 miliárd eur.