V kríze bola vlani pätina firiem, najviac v ubytovaní a gastre

Bratislava 7. apríla (TASR) - Každá piata firma na Slovensku bola v roku 2024 v kríze. Tento podiel bol v posledných rokoch relatívne stabilný. Ukázali to najnovšie dáta portálu Valida.sk, podľa ktorých bolo k 31. decembru 2023 v problémoch 58.958 obchodných spoločností, teda 22 % zo všetkých. Tento stav sa projektuje na celý rok 2024.



„Najviac zasiahnutým sektorom sú ubytovacie a stravovacie služby, kde až 38,5 % firiem spĺňa kritériá krízy,“ priblížil Juraj Ďurina z dátovo-poradenského portálu. Naopak, najnižší podiel firiem v kríze bol v oblasti informačných technológií a telekomunikácií (12,8 %) a v zdravotníctve (9,3 %).



Tieto údaje naznačujú, že sektory závislé od priameho kontaktu so zákazníkmi sú zraniteľnejšie. Náchylnejšie na finančné problémy sú tiež menšie firmy. „Z hľadiska veľkosti podnikov je najvyšší podiel firiem v kríze medzi spoločnosťami s obratom do 60.000 eur. So zvyšujúcim sa obratom tento podiel klesá, napríklad pri firmách s obratom medzi 3,5 až 30 miliónmi eur je v kríze len 11,6 % z nich,“ doplnil odborník.



Spoločnosť je podľa Obchodného zákonníka v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, čo znamená, že pomer jej vlastného imania k záväzkom je menej ako 8 ku 100. Tento stav sa vyhodnocuje na základe účtovných závierok. Spoločnosť, ktorá spĺňa tieto kritériá, sa do krízy dostáva automaticky, bez ohľadu na to, či to firma a jej vedenie vníma alebo nie. Za identifikáciu tohto stavu a prijatie príslušných opatrení sú zodpovední práve štatutárni zástupcovia spoločnosti, ktorí majú povinnosť sledovať finančnú situáciu podniku a konať v súlade so zákonnými povinnosťami.



„Spoločnosti v kríze majú zákonom stanovené obmedzenia, najmä pokiaľ ide o vrátenie plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje, ako sú napríklad pôžičky od spoločníkov alebo štatutárov. Porušenie týchto zákazov môže viesť k povinnosti vrátiť takéto plnenia späť do spoločnosti a členovia štatutárneho orgánu môžu niesť osobnú zodpovednosť za škody spôsobené spoločnosti alebo jej veriteľom,“ upozornil právnik Milan Žoldoš. Je preto dôležité, aby si firmy uvedomovali riziká spojené s finančnou krízou a včas prijímali opatrenia na stabilizáciu svojho hospodárenia.