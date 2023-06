V máji 2023 sa dostalo do konkurzu 27 firiem

Bratislava 2. júna (TASR) – V máji 2023 bolo v SR vyhlásených 27 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských a nepodnikateľských subjektov. Súdy zároveň povolili dve reštrukturalizácie. Žiadny dlžník nevyužil nástroj na oddlženie – preventívnu reštrukturalizáciu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



V medzimesačnom porovnaní sa v máji počet konkurzov nezmenil a počet reštrukturalizácií vzrástol z nuly na dve. V medziročnom porovnaní počet konkurzov klesol o 3,57 % (z 28 na 27), počet reštrukturalizácií sa nezmenil.



V piatom mesiaci tohto roka zároveň súdy zastavili deväť konkurzných konaní pre nedostatok majetku (sedem v máji 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov (20 v máji minulého roka). Zároveň sa začalo 31 nových konkurzných konaní (35 v máji 2022).



Za posledných 12 mesiacov súdy vyhlásili 288 konkurzov, čo je o 0,70 % viac než v predchádzajúcom období (286 konkurzov). Od júna 2022 do mája 2023 povolili 16 reštrukturalizácií, čo je o 40,74 % menej než v období od júna 2021 do mája 2022 (27 povolených reštrukturalizácií).



Od roku 2006 do konca mája 2023 bolo podľa analýzy na Slovensku vyhlásených 4956 konkurzov a povolených 914 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v máji 2023 sa 26 konkurzov (96,30 %) vyhlásilo na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho 20 (76,92 %) boli spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o), jedna (3,85 %) akciová spoločnosť a päť (19,23 %) bolo verejných obchodných spoločností. V konkurze je aj jedno združenie, ktoré predstavuje inú právnu formu podnikania. Obe spoločnosti, ktorým povolili súdy reštrukturalizáciu, sú s.r.o.



Až 66,67 % zo spoločností v konkurze boli podľa analýzy firmy bez zamestnancov a 22,22 % zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov.



V máji 2023 najviac konkurzov vyhlásili na firmy pôsobiace vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (6) a v priemyselnej výrobe (5). Z hľadiska sídla spoločností bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (6) a v Žilinskom kraji (5).