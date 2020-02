Vedúci ekonomický index v USA na začiatku roka výrazne vzrástol

Washington 24. februára (TASR) - Po poklese na konci minulého roka zaznamenal vedúci ekonomický index v USA rast, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než sa čakalo. Uviedol to v týchto dňoch inštitút Conference Board. Najnovšie údaje signalizujú pokračovanie stabilného tempa rastu ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch.



Podľa inštitútu kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index – LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol v januári o 0,8 % po tom, ako v decembri o 0,3 % klesol. Ekonómovia návrat k rastu očakávali, počítali však s rastom iba o 0,3 %.



Pod výraznejší než predpokladaný rast LEI sa podpísal prudký pokles počtu prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti, rast počtu stavebných povolení a zlepšenie spotrebiteľských očakávaní, čo sa týka vývoja ekonomiky.



"LEI sa vrátil do pozitívneho teritória, čo naznačuje, že súčasný hospodársky rast na úrovni približne 2 % bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať," povedal Ataman Ozyildirim z Conference Board. Poukázal však na riziko nového koronavírusu, ktorý by mohol v nasledujúcich mesiacoch ovplyvniť zásobovacie reťazce v USA.