Veľkoobchodné zásoby v USA v auguste stagnovali
Zásoby tovarov dlhodobej spotreby stúpli o 0,1 %, zatiaľ čo zásoby tovarov krátkodobej spotreby sa znížili o 0,1 %.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA v auguste nečakane stagnovali. Nárast zásob tovarov dlhodobej spotreby totiž vykompenzoval pokles zásob tovarov krátkodobej spotreby. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Veľkoobchodné zásoby sa v auguste nezmenili po júlovom náraste o 0,1 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s poklesom o 0,2 %.
Zásoby tovarov dlhodobej spotreby stúpli o 0,1 %, zatiaľ čo zásoby tovarov krátkodobej spotreby sa znížili o 0,1 %.
Ministerstvo obchodu tiež uviedlo, že veľkoobchodný predaj sa v auguste zvýšil o 0,1 % po júlovom náraste o 1,3 %.
