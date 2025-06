Vietnam podpíše dohody s USA o nákupe poľnohospodárskych produktov

Hanoj 3. júna (TASR) - Vietnam očakáva, že podpíše so Spojenými štátmi dohody o nákupe poľnohospodárskych produktov v hodnote viac ako 2 miliardy USD (1,75 miliardy eur). Chce sa tak vyhnúť hrozbe recipročných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa vo výške 46 %. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Vietnam má so Spojenými štátmi tretí najväčší obchodný prebytok, po Číne a Mexiku a snaží sa vyriešiť túto nerovnováhu, aby predišiel zavedeniu ciel.



Delegácia vietnamského ministerstva poľnohospodárstva a životného prostredia je momentálne na návšteve v USA.



Utorkové oznámenie o dohode zahŕňa päť memoránd o porozumení (MOU) na nákup produktov vrátane produktov v hodnote približne 800 miliónov USD od štátu Iowa počas troch rokov, uviedlo ministerstvo poľnohospodárstva vo vyhlásení na svojej webovej stránke. Ide o strmý nárast oproti súčasnému priemeru 44 miliónov USD poľnohospodárskeho vývozu ročne z Iowy do Vietnamu.



Vietnam by mal v najbližších dňoch začať tretie kolo obchodných rozhovorov s USA. Ázijská krajina minulý mesiac uviedla, že po troch dňoch rokovaní vo Washingtone dosiahla „pozitívny pokrok“.



Vietnamský tím počas pobytu v Spojených štátoch hľadal pomoc od amerických technologických a priemyselných gigantov vrátane Lockheed Martin, SpaceX a Google. Podpísal tiež dohodu s americkou spoločnosťou Westinghouse Electric o rozvoji jadrovej energie.



Trumpova realitná skupina zase minulý mesiac začala vo Vietname s výstavbou luxusného rezortu a golfového ihriska za 1,5 miliardy USD približne 40 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Hanoj. Na podujatí sa zúčastnil jeho syn Eric Trump ako aj miestny partner Kinhbac City Development Corporation (KBC).



(1 EUR = 1,1419 USD)