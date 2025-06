Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v júni nečakane zhoršili

Bern 30. júna (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa tento mesiac nečakane zhoršili, keď kľúčový ukazovateľ klesol, a to na najnižšiu úroveň v tomto roku. Údaje švajčiarskeho hospodárskeho inštitútu KOF zverejnil v pondelok portál RTTNews.



KOF uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra dosiahla v júni 96,1 bodu oproti májovej hodnote 98,6 bodu. To je najnižšia hodnota barometra za šesť mesiacov, čo znamená zhoršenie vyhliadok švajčiarskeho hospodárstva.



Ekonómovia pritom očakávali jeho zvýšenie na 99,3 bodu, čím by sa barometer priblížil k úrovni dlhodobého priemeru. Ten predstavuje hodnota 100 bodov.



Na negatívny vývoj poukázali viaceré indikátory, ktoré sú súčasťou celkového ekonomického barometra KOF, najmä však tie v rámci výrobného sektora. Pokles vykázali indikátory pre drevospracujúci priemysel, ako aj pre chemický a farmaceutický sektor. Klesol aj ukazovateľ pre stavebný priemysel.