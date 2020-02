Výrobný sektor v USA prekvapil, opäť rastie

Washington 3. februára (TASR) - Aktivita amerického výrobného sektora v januári nečakane vzrástla, prvý raz za posledných šesť mesiacov. Poukázali na to údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



Ako ISM uviedol, jeho index nákupných manažérov pre americký výrobný sektor dosiahol v januári 50,9 bodu oproti 47,8 bodu v decembri. Januárový údaj tak znamená návrat sektora k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Ekonómovia s rastom indexu počítali, očakávali však, že dosiahne 48,5 bodu. V takom prípade by to stále znamenalo pokles sektora. Index prekonal 50-bodovú hranicu prvýkrát od júla minulého roka.



Rast zaznamenal čiastkový index produkcie aj čiastkový index nových objednávok. V prvom prípade sa podindex zvýšil z decembrovej hodnoty 44,8 bodu na 54,3 bodu a v druhom zo 47,6 bodu na 52 bodov.



Vzrástol aj podindex zamestnanosti, aj keď sa zatiaľ stále udržal pod 50-bodovou hranicou, čo znamená ďalšiu stratu miest vo výrobnom sektore. Dosiahol 46,6 bodu, zatiaľ čo v decembri to bolo 45,2 bodu.