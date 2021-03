Vývoz potravín a nápojov z Británie do EÚ v januári padol o 75,5 %

Londýn 22. marca (TASR) - Vývoz potravín a nápojov z Veľkej Británie do Európskej únie (EÚ) sa v januári prepadol o 75,5 %, uviedlo v pondelok britské združenie Food and Drink Federation.



Pokles exportu spôsobený z veľkej časti odchodom Británie zo spoločného trhu EÚ predstavoval takmer 750 miliónov GBP (869,74 milióna eur). Zníženie vývoz sa dotklo všetkých členských štátov EÚ, najviac však padol export do Írska, Nemecka a Talianska (vyše 80 %).



Medzi produktmi, ktoré zaznamenali dramatický pokles vývozu do EÚ, sú losos, hovädzie mäso, bravčové mäso, zvieracie krmivo a syry.



K negatívnemu vývoju prispela aj pandémia a ďalšie faktory, hlavnou príčinou sú však nové obchodné bariéry v obchode medzi Britániou a EÚ. Dovoz z EÚ sa v januári znížil takmer o 25 % alebo o 700 miliónov GBP.



Združenie Food and Drink Federation navyše varovalo, že dôsledky brexitu sa plne prejavia až v roku 2022, keďže zatiaľ fungujú niektoré výnimky, ktoré uľahčujú import supermarketom.



(1 EUR = 0,86233 GBP)