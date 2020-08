Oslo 17. augusta (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia Nórska sa v júli skončila s deficitom. Dôvodom bol pokles vývozu a nárast dovozu. Ukázali to v pondelok údaje nórskeho štatistického úradu.



Konkrétne, škandinávska krajina zaznamenala v júli 2020 obchodný schodok 1,8 miliardy nórskych korún (170,77 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka mala prebytok 6,9 miliardy NOK.



V júni však malo Nórsko ešte vyšší obchodný deficit, a to 10,37 miliardy NOK.



Vývoz v júli medziročne klesol o 12,5 %, ale oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zvýšil o 3,9 %.



Dovoz do Nórska v júli, naopak, medziročne vzrástol o 0,5 %, medzimesačne sa však znížil o 9,7 %.



(1 EUR = 10,5403 NOK)