Deficit USA v obchode s tovarmi sa prehĺbil na 91,2 miliardy USD

Washington 28. júla (TASR) - Schodok Spojených štátov v obchode s tovarmi sa v júni prehĺbil. Import totiž pokračuje v raste vďaka zrýchleniu ekonomickej aktivity. To signalizuje, že zahraničný obchod bol v 2. kvartáli zrejme brzdou expanzie hrubého domáceho produktu (HDP).



Deficit obchodu s tovarmi sa v júni zvýšil o 3,5 % na 91,2 miliardy USD (77,22 miliardy eur), uviedlo americké ministerstvo obchodu.



Ministerstvo by malo vo štvrtok (29. 7.) zverejniť správu o vývoji ekonomiky v 2. kvartáli. Experti počítajú s medziročným nárastom HDP o 8,5 % po zvýšení o 6,4 % v prvých troch mesiacoch. Prípadné potvrdenie odhadu by znamenalo najrýchlejšiu expanziu od roku 1983 a zrejme vrchol aktuálneho cyklu.



(1 EUR = 1,1810 USD)