Export z Japonska v máji klesol najviac od krízy pred 10 rokmi

Tokio 17. júna (TASR) – Export z Japonska v máji strmo klesol, najviac od globálnej krízy pred vyše 10 rokmi. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Údaje naznačujú, že aj pokles tretej najväčšej ekonomiky sveta sa v súčasnom 2. štvrťroku ešte prehĺbi.



Oficiálne údaje ministerstva financií v stredu ukázali, že japonský vývoz sa v máji znížil medziročne o 28,3 % na 4,184 bilióna jenov (34,47 miliardy eur). Ide o najväčší pokles od septembra 2009 a horší výsledok ako zníženie vývozu o 26,1 %, ktoré očakávali ekonómovia. Máj bol zároveň tretím mesiacom v poradí, keď sa japonský export prepadol o dvojciferné číslo.



Aj import do Japonska sa v máji strmo znížil, a to o 26,2 % na 5,02 bilióna jenov.



Japonsko vykázalo v máji deficit v obchode s tovarom vo výške 833,388 miliardy jenov po schodku 930 miliárd jenov v apríli. Analytici však očakávali v máji ešte väčší deficit, a to 970,8 miliardy jenov.



Štatistiky tiež ukázali, že export z Japonska do zvyšku Ázie v máji medziročne klesol o 12 % na 2,74 bilióna jenov, pričom vývoz do Číny sa znížil len o 1,9 % na 1,13 bilióna jenov.



Májový export na kľúčový trh Japonska - do Spojených štátov - sa prepadol až o 50,6 % na 588,41 miliardy jenov. Ide o najväčší medziročný pokles od marca 2009 a dôvodom bolo zníženie dodávok áut a komponentov o viac ako 70 %. Japonsko je druhým najväčším vývozcom automobilov na svete.



Export do Európskej únie klesol o 33,8 % na 363,839 miliardy jenov.



Import zo zvyšku Ázie do Japonska sa v máji medziročne znížil o 11,8 % na 2,74 bilióna jenov, ale zo samotnej Číny klesol len o 2 % na 1,51 miliardy jenov.



Dovoz zo Spojených štátov klesol o 27,5 % na 578,16 miliardy jenov a z Európskej únie o 29,6 % na 575,17 miliardy jenov.



Japonská ekonomika sa v 1. štvrťroku prepadla do recesie a smeruje k najväčšiemu poklesu v povojnovej histórii, pretože pandémia ničí firmy aj spotrebiteľov.