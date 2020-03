Rakúsky protimonopolný úrad pre koronavírus mení pravidlá fúzie

Viedeň 23. marca (TASR) - Rakúsky Spolkový protimonopolný úrad (BWB) v dôsledku šírenia nového koronavírusu mení svoje pravidlá. Firmy môžu od pondelka hlásiť svoje fúzie elektronicky. Pre žiadosti podané do 30. apríla sa lehota pre preverovanie posúva a začína plynúť až 1. mája.



Dôvodom pre tento krok je rozhodnutie rakúskeho ministerstva spravodlivosti, ktoré do 30. apríla prerušilo lehoty na schvaľovanie fúzií.



Zároveň sa až do odvolania rušia osobné návštevy v BWB. Všetky rokovania, osobné termíny alebo pozvania sú zrušené minimálne do 13. apríla, pokiaľ ich nie je možné absolvovať telefonicky alebo s pomocou iných komunikačných prostriedkov. BWB žiada firmy, aby uprednostnili elektronický kontakt.