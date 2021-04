Bern 2. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku pokračovali aj v marci v poklese, ale miernejším tempom. Ukázali to predbežné údaje Federálneho štatistického úradu.



Konkrétne sa index spotrebiteľských cien v alpskej republike v marci znížil medziročne o 0,2 % po februárovom poklese o 0,5 %. Marcový výsledok bol mierne lepší, než odhadovali ekonómovia, ktorí očakávali, že sa ceny tovarov a služieb znížia o 0,3 %.



V medzimesačnom porovnaní švajčiarske spotrebiteľské ceny v marci vzrástli o 0,3 %. To bolo o niečo viac ako vo februári, keď sa zvýšili o 0,2 %, ale ekonómovia počítali s ich nárastom o 0,4 %.



Švajčiarska centrálna banka predpovedá v roku 2021 rast spotrebiteľských cien o 0,2 %.



Separátna správa štatistického úradu ukázala, že maloobchodné tržby v krajine sa vo februári znížili, už druhý mesiac po sebe, a to o 5,2 % oproti januáru, keď sa medzimesačne prepadli o 6,4 %.



Aj v medziročnom porovnaní percenta februárové maloobchodné tržby klesli, o 6,3 %, oveľa strmšie ako o 0,7 % v januári.