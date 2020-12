Švédska vláda výrazne zlepšila odhad tohtoročného vývoja ekonomiky

Štokholm 16. decembra (TASR) - Švédska ekonomika sa z prvej vlny koronakrízy zotavila omnoho rýchlejšie, než sa očakávalo. Uviedla to v stredu švédska vláda. Zároveň však upozornila, že druhá vlna, ktorá krajinu zasiahla v ostatných týždňoch, spomalí pôvodne plánované tempo zotavovania v budúcom roku.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska klesne tento rok pravdepodobne o 2,9 %, uviedla vláda v revidovanej prognóze. To je výrazne priaznivejší odhad než v máji, keď Švédsko zápasilo s najhoršou situáciou v rámci prvej vlny pandémie. Vláda v tom období očakávala tohtoročný pokles ekonomiky o 7 %.



Údaj je podstatne lepší aj v porovnaní s očakávaným poklesom ekonomiky eurozóny. Ten Európska centrálna banka (ECB) očakáva na úrovni 7,3 %.



"Zotavenie švédskej ekonomiky je omnoho výraznejšie, než sme my aj mnohí prognostici očakávali," povedala ministerka financií Magdalena Anderssonová. Dodala však, že opätovný rast počtu infikovaných a nové vládne protipandemické opatrenia podľa všetkého utlmia aktivitu v súčasnom kvartáli, ako aj na začiatku budúceho roka.



Ekonomika by síce podľa nového odhadu mala v budúcom roku rásť, ako vláda odhadovala pôvodne, avšak podstatne slabším tempom. Pôvodná prognóza poukazovala na rast švédskej ekonomiky v roku 2021 o 4,1 %. Teraz vláda očakáva, že rast dosiahne iba 3 %.