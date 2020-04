Talianska vláda očakáva výrazné oživenie ekonomiky už v 3. kvartáli

Rím 23. apríla (TASR) - Talianska ekonomika by po prudkom poklese v dôsledku obmedzení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu mala už v 3. kvartáli zaznamenať "výrazné oživenie". Povedal to taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri, podľa ktorého vláda zároveň počíta s pozitívnym vývojom v celom nasledujúcom roku.



Ako Gualtieri uviedol pre taliansky denník La Repubblica, "vláda očakáva silné zotavenie ekonomiky už v 3. kvartáli tohto roka a v budúcom roku výrazný rast". Dodal, že najnovšie kroky vlády a postupné uvoľňovanie reštrikcií prispejú k obmedzeniu negatívneho vplyvu vírusu a podpore hospodárstva.



Taliansky rozpočtový úrad v utorok (21. 4.) vo svojej prognóze zverejnil, že talianska ekonomika by mohla v 1. polroku klesnúť o 15 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší pokles hrubého domáceho produktu Talianska od skončenia druhej svetovej vojny.