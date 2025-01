Hošták: Inštitúcie EÚ nesmú klimatickou politikou dusiť priemysel

Brusel 30. januára (TASR) - Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) odporúča hlavným inštitúciám Európskej únie (EÚ), aby ráznejšie konali v prospech európskeho priemyslu. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli v rozhovore pre TASR generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.



Hošták sa v stredu (29. 1.) zúčastnil na zasadnutí jednej zo sekcií EHSV, ktorý je poradným orgánom EÚ a poskytuje odborné poradenstvo Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu k navrhovanej legislatíve EÚ.



"Diskusie sa týkali príliš ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy, kde som za slovenský priemysel tlmočil naše výhrady k týmto cieľom a snahám o ich dosahovanie v oblasti životného prostredia," vysvetlil Hošták.



Upozornil, že ak na jednej strane je Európa v klimatickej oblasti lídrom, na strane druhej tento prístup "dusí priemysel a ekonomiku" a z tohto dôvodu EÚ výrazne zaostáva za svojimi konkurentmi, najmä za Spojenými štátmi a Čínou.



"Pokiaľ európske politiky a regulácie v tejto oblasti nezohľadnia dianie vo svete a to, kam sa naši konkurenti uberajú, tak sa veľmi rýchlo môžeme stať akýmsi skanzenom, ale chudobným. A s chudobou prichádzajú sociálne nepokoje a to si nikto nepraje," opísal situáciu.



Súčasná Európska komisia sa od svojho nástupu do funkcie koncom minulého roka snaží raziť politiku vyváženosti - ochrany európskej konkurencieschopnosti a zároveň dodržiavania environmentálnych cieľov. Šéf RÚZ upozornil, že okrem správ Maria Draghiho a Enrica Lettu sú aj ďalšie dokumenty a iniciatívy, potrebné je však konať a eurokomisia svoje záväzky a plány musí pretaviť do konkrétnych politík, ktoré skutočne povedú k zvýšeniu európskej konkurencieschopnosti.



"Ak si pozrieme štatistiky za roky 2019 až 2021, tak celkový objem investícií v EÚ poklesol o sedem percent, kým v Spojených štátoch vzrástol o približne desať percent a v Číne takmer o 15 percent. Je to obrovský nepomer medzi politikou a podnikateľským prostredím v EÚ a v Spojených štátoch," povedal Hošták.



Podľa jeho slov nikto nespochybňuje to, že ochrana životného prostredia musí byť na prvom mieste záujmu, ale cesty a spôsoby ako sa k tomu dopracovávame "zabíjajú priemysel" a v skutočnosti neriešia environmentálne otázky, čo je problém EÚ, na ktorý poukazuje aj EHSV.



"Veríme, že hlas priemyslu zaznie vo výraznejšej miere a že naše odporúčania sa pretavia do konkrétnych politík," uviedol Hošták.