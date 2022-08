Hostí v ubytovacích zariadeniach bolo v júni medziročne o 71 % viac

Bratislava 11. augusta (TASR) - Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu na Slovensku využilo v júni 491.000 hostí. V medziročnom porovnaní navštívilo hotely a ostatné ubytovacie zariadenia o 71 % viac návštevníkov. Bolo to však stále takmer o pätinu menej ako v rovnakom období pred pandémiou, v júni 2019. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili v júni v ubytovacích zariadeniach 1,2 milióna nocí, priemerná doba pobytu bola 2,5 noci. Takmer 70 % návštevníkov tvorili domáci hostia, v hoteloch a penziónoch ich bolo ubytovaných 334.000, čo predstavovalo 1,4-násobný medziročný nárast. V porovnaní s júnom 2019 chýbala necelá desatina domácich návštevníkov.



Počas júna pokračoval podľa štatistikov aj postupný návrat zahraničnej klientely na Slovensko. Zahraničná návštevnosť medziročne vzrástla 3,3-násobne a ubytovacie zariadenia tak navštívilo 157.000 cudzincov. V porovnaní s júnom 2019 bola dvojtretinová.



V rámci regiónov sa medziročný rast návštevnosti prejavil vo všetkých krajoch. Najviac hostí sa v júni ubytovalo v Bratislavskom kraji, ktorý navštívilo 113.000 osôb, z toho viac ako polovicu tvorili zahraniční návštevníci. "Nasledovali kraje Žilinský a Prešovský, ktoré však oproti Bratislavskému kraju mali iba štvrtinový podiel zahraničných návštevníkov. Spolu tieto tri kraje vytvorili 60 % celkovej návštevnosti," priblížil ŠÚ SR. Najnižšia návštevnosť bola naopak v Nitrianskom kraji.



V súhrne za prvý polrok tohto roka sa podľa štatistikov ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku 1,9 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou chýbala necelá tretina návštevníkov.



V prvej polovici roka využilo služby ubytovania 589.000 cudzincov, pričom v roku 2019 to bolo takmer dvojnásobne viac. Pri domácich návštevníkoch bol pokles návštevnosti o necelú štvrtinu oproti obdobiu pred pandémiou, keď využilo služby ubytovania 1,3 milióna domácich hostí. "Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 5 miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 7,6 milióna nocí," doplnil štatistický úrad.