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Hotel Albrecht aj reštaurácia sú opäť otvorené
Medusa vstupuje do segmentu ubytovania a hotelových služieb.
Autor OTS
Bratislava 1. septembra (OTS) - Medusa, najväčšia gastronomická skupina na slovenskom trhu, znovuotvorila prevádzku hotela aj reštaurácie Albrecht v Bratislave. V rámci reštauračnej časti prinesie skupina evolúciu konceptu MINT, ktorý bude reflektovať špecifiká v rezidenčnej lokalite na Mudroňovej ulici. MINT x Albrecht, ktorý nahradí doterajšiu reštauráciu, sa predstaví v druhej polovici októbra tohto roku.
Otvorením hotela a reštaurácie Albrecht začala skupina Medusa svoje pôsobenie v novom segmente ubytovania a hotelových služieb. Najvýraznejšiu zmenu v tomto roku pocítia zákazníci už v druhej polovici októbra, kedy doterajšiu reštauráciu nahradí evolúcia známeho bratislavského konceptu MINT. V prestížnej lokalite medzi Bratislavským hradom a Slavínom ponúkne MINT x Albrecht nové možnosti celodenného stravovania ako aj zážitku z gastronómie.
„Som hrdý na náš tím, pretože znovu otvoriť hotel aj reštauráciu v tak krátkom čase je naozaj niečo výnimočné. V tejto fáze projektu sme sa zamerali na nastavenie manažérskych procesov a doladenie technickej spôsobilosti areálu hotela a reštaurácie Albrecht. Už teraz však usilovne pracujeme na ďalšej fáze, ktorou bude otvorenie konceptu MINT x Albrecht, ktorý sa stane dušou celého areálu. Verím, že zákazníci čiastočne už teraz, predovšetkým však od druhej polovice októbra, pocítia naplno kvalitatívnu zmenu a budú MINT x Albrecht navštevovať radi a pravidelne,“ povedal Michal Chudík, CEO skupiny Medusa.
Sieť moderných remeselných bistier MINT Bratislavčania dobre poznajú z pôsobenia v industriálnych priestoroch Pradiarne 1900 alebo prevádzok v Ružinove a Karlovej vsi. MINT x Albrecht tak rozšíri sieť konceptu MINT na štyri prevádzky na území hlavného mesta. Okrem Slovenska nájdete dve prevádzky MINT taktiež v Dubaji.
Hotel Albrecht je štvorhviezdičkový boutique hotel na Mudroňovej ulici v Bratislave. Vznikol prestavbou historickej výletnej kaviarne z 20. rokov minulého storočia a samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou. Hotel ponúka ubytovanie v 12 izbách a apartmánoch, ktoré spájajú pôvodnú dispozíciu vily s prvotriednymi prírodnými materiálmi.
Otvorením hotela a reštaurácie Albrecht začala skupina Medusa svoje pôsobenie v novom segmente ubytovania a hotelových služieb. Najvýraznejšiu zmenu v tomto roku pocítia zákazníci už v druhej polovici októbra, kedy doterajšiu reštauráciu nahradí evolúcia známeho bratislavského konceptu MINT. V prestížnej lokalite medzi Bratislavským hradom a Slavínom ponúkne MINT x Albrecht nové možnosti celodenného stravovania ako aj zážitku z gastronómie.
„Som hrdý na náš tím, pretože znovu otvoriť hotel aj reštauráciu v tak krátkom čase je naozaj niečo výnimočné. V tejto fáze projektu sme sa zamerali na nastavenie manažérskych procesov a doladenie technickej spôsobilosti areálu hotela a reštaurácie Albrecht. Už teraz však usilovne pracujeme na ďalšej fáze, ktorou bude otvorenie konceptu MINT x Albrecht, ktorý sa stane dušou celého areálu. Verím, že zákazníci čiastočne už teraz, predovšetkým však od druhej polovice októbra, pocítia naplno kvalitatívnu zmenu a budú MINT x Albrecht navštevovať radi a pravidelne,“ povedal Michal Chudík, CEO skupiny Medusa.
Sieť moderných remeselných bistier MINT Bratislavčania dobre poznajú z pôsobenia v industriálnych priestoroch Pradiarne 1900 alebo prevádzok v Ružinove a Karlovej vsi. MINT x Albrecht tak rozšíri sieť konceptu MINT na štyri prevádzky na území hlavného mesta. Okrem Slovenska nájdete dve prevádzky MINT taktiež v Dubaji.
Hotel Albrecht je štvorhviezdičkový boutique hotel na Mudroňovej ulici v Bratislave. Vznikol prestavbou historickej výletnej kaviarne z 20. rokov minulého storočia a samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou. Hotel ponúka ubytovanie v 12 izbách a apartmánoch, ktoré spájajú pôvodnú dispozíciu vily s prvotriednymi prírodnými materiálmi.