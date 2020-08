Hotelieri nesúhlasia s reštrikciami pri hromadných podujatiach

Bratislava 18. augusta (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) nesúhlasí s ohlásenými plánovanými opatreniami pri organizovaní hromadných podujatí v interiéroch. Asociácia nevidí dôvod na obmedzenia, keďže sa podľa nej nepreukázalo šírenie ochorenia z dôvodu organizovania takýchto podujatí. Rovnako AHRS odmieta obmedzovanie kapacity návštevníkov kúpalísk i akvaparkov.



Informácie o plánovaných reštrikciách, ktoré odzneli na minulotýždňovej tlačovej konferencii za účasti ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa, spôsobujú podľa AHRS neistotu organizátorom podujatí, prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení, kúpalísk a akvaparkov. "Okrem toho, nie sú známe žiadne relevantné argumenty pre takéto vážne rozhodnutia a nie je jasné ani to, odkedy, ako a akým spôsobom by sa mali vykonávať," uviedla v utorok asociácia.



Hotelieri a prevádzkovatelia reštaurácií upozornili, že avizované reštrikcie zhoršujú už aj tak zlú situáciu v zariadeniach cestovného ruchu. Plánované podujatia môžu po skončení sa hlavnej turistickej sezóny aspoň mierne korigovať ekonomické problémy najmä v mestských hoteloch. Tie sú závislé od organizácie práve takýchto podujatí. Organizovanie firemných, spoločenských i súkromných akcií by podľa asociácie pomohlo viacerým menším podnikateľom v cestovnom ruchu prežiť rok 2020 a neskrachovať.



AHRS v súvislosti s vyjadreniami o obmedzeniach, ktoré by mohli nastať v zariadeniach cestovného ruchu, zaslala list ministrovi zdravotníctva a hlavnému hygienikovi SR so žiadosťou o aktívnu komunikáciu s branžou pri príprave opatrení.