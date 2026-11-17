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Hotelieri: Podnikatelia v cestovnom ruchu potrebujú lepšie podmienky
Prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení konštatujú, že počas najväčšieho dopytu nedokážu uspokojiť všetkých návštevníkov všetkými službami tak, ako by chceli.
Autor TASR
Demänovská Dolina 17. novembra (TASR) - Podnikatelia na Slovensku potrebujú lepšie podnikateľské prostredie a prorastové opatrenia od vlády. Ako informoval v utorok na tlačovej konferencii v Demänovskej Doline prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák, podnikatelia potrebujú hlavne lepšie podmienky na to, aby mohli zamestnávať ľudí, teda znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, flexibilnejšie podmienky aj na zamestnávanie zahraničných zamestnancov a výraznejšiu podporu a aktivity na zahraničných trhoch, pretože Slovensko potrebuje viac zahraničných turistov.
Zamestnávatelia združení v AHRS podotkli, že bez zásadnej zmeny prístupu hrozí, že rast cestovného ruchu zostane len štatistickým úspechom bez ekonomického prínosu pre podniky a ich zamestnancov, regióny a celú ekonomiku. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga pripomenul, že jedným spôsobom, ako môžeme zlepšiť a zvýšiť prosperitu Slovenska, je brať do úvahy aj demografický vývoj, ktorý je opäť negatívny nielen na Slovensku.
„Môžeme to vybalansovať mladými. Ale na druhej strane vidíme trend, že mladí nám odchádzajú zo Slovenska. Všetci sa pýtame, prečo nám odchádzajú. Ak nám odchádzajú študovať, ja osobne som veľmi rád, nech idú študovať tam, kde chcú, nech získajú skúsenosti, ale nech sa vrátia. Bohužiaľ, trend je, že 40 percent tých, ktorí odišli, sa nevracia. Myslím, že tých 40 percent je ešte celkom povzbudzujúce číslo, ale to číslo podľa rôznych štatistík je aj väčšie,“ dodal Kiraľvarga.
Sektor hotelov, reštaurácií a kaviarní (HoReCa) je jedným z najväčších trhov zamestnávateľov práve mladých ľudí. Približne 40 percent ľudí získava svoje prvé pracovné návyky či už v reštauráciách, alebo v ubytovacích zariadeniach. „Pre nás sú kľúčoví, aby naozaj zotrvali a ostali na Slovensku,“ doplnil Harbuľák.
Spresnil, že uplynulé dva roky tento sektor patril k najdynamickejším, čo sa týka počtu nových pracovných miest, ale aj rastu reálnych miezd. „Reálne mzdy, hlavne v gastre, začínajú klesať, počty nových pracovných miest klesajú a spája sa to aj s nedostatkom ľudí. Náš sektor je naozaj sektorom, ktorý pracuje s veľmi nízkymi maržami. Pokiaľ do toho príde opatrenie, ako napríklad transakčná daň alebo zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia, v tej chvíli tieto podniky prichádzajú o tú svoju tenkú maržu,“ ozrejmil prezident AHRS.
Prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení konštatujú, že počas najväčšieho dopytu nedokážu uspokojiť všetkých návštevníkov všetkými službami tak, ako by chceli. „To znamená, že chýbajú tí ľudia. Môžem rámcovo povedať, že ich chýba niekoľko tisíc v hlavnej turistickej sezóne. Ak sa pozrieme na štatistiky posledných rokov, tak bez zahraničných zamestnancov by tento sektor nedokázal uspokojiť či už domácich, alebo zahraničných návštevníkov,“ dodal Harbuľák s tým, že zhruba polovicu zo zahraničných zamestnancov tvoria ľudia z Ukrajiny, ale začínajú sa objavovať v čoraz väčšom meradle aj pracovníci z ázijských krajín.
Zamestnávatelia združení v AHRS podotkli, že bez zásadnej zmeny prístupu hrozí, že rast cestovného ruchu zostane len štatistickým úspechom bez ekonomického prínosu pre podniky a ich zamestnancov, regióny a celú ekonomiku. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga pripomenul, že jedným spôsobom, ako môžeme zlepšiť a zvýšiť prosperitu Slovenska, je brať do úvahy aj demografický vývoj, ktorý je opäť negatívny nielen na Slovensku.
„Môžeme to vybalansovať mladými. Ale na druhej strane vidíme trend, že mladí nám odchádzajú zo Slovenska. Všetci sa pýtame, prečo nám odchádzajú. Ak nám odchádzajú študovať, ja osobne som veľmi rád, nech idú študovať tam, kde chcú, nech získajú skúsenosti, ale nech sa vrátia. Bohužiaľ, trend je, že 40 percent tých, ktorí odišli, sa nevracia. Myslím, že tých 40 percent je ešte celkom povzbudzujúce číslo, ale to číslo podľa rôznych štatistík je aj väčšie,“ dodal Kiraľvarga.
Sektor hotelov, reštaurácií a kaviarní (HoReCa) je jedným z najväčších trhov zamestnávateľov práve mladých ľudí. Približne 40 percent ľudí získava svoje prvé pracovné návyky či už v reštauráciách, alebo v ubytovacích zariadeniach. „Pre nás sú kľúčoví, aby naozaj zotrvali a ostali na Slovensku,“ doplnil Harbuľák.
Spresnil, že uplynulé dva roky tento sektor patril k najdynamickejším, čo sa týka počtu nových pracovných miest, ale aj rastu reálnych miezd. „Reálne mzdy, hlavne v gastre, začínajú klesať, počty nových pracovných miest klesajú a spája sa to aj s nedostatkom ľudí. Náš sektor je naozaj sektorom, ktorý pracuje s veľmi nízkymi maržami. Pokiaľ do toho príde opatrenie, ako napríklad transakčná daň alebo zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia, v tej chvíli tieto podniky prichádzajú o tú svoju tenkú maržu,“ ozrejmil prezident AHRS.
Prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení konštatujú, že počas najväčšieho dopytu nedokážu uspokojiť všetkých návštevníkov všetkými službami tak, ako by chceli. „To znamená, že chýbajú tí ľudia. Môžem rámcovo povedať, že ich chýba niekoľko tisíc v hlavnej turistickej sezóne. Ak sa pozrieme na štatistiky posledných rokov, tak bez zahraničných zamestnancov by tento sektor nedokázal uspokojiť či už domácich, alebo zahraničných návštevníkov,“ dodal Harbuľák s tým, že zhruba polovicu zo zahraničných zamestnancov tvoria ľudia z Ukrajiny, ale začínajú sa objavovať v čoraz väčšom meradle aj pracovníci z ázijských krajín.