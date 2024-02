Hotelový reťazec InterContinental Hotels zvýšil zisk na dvojnásobok

Londýn 20. februára (TASR) - Britská hotelová spoločnosť InterContinental Hotels Group oznámila za minulý rok zdvojnásobenie zisku. Podpísalo sa pod to pokračujúce výrazné zotavovanie cestovného ruchu po covidovej pandémii, napriek kríze životných nákladov spôsobenej vysokou infláciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čistý zisk InterContinental Hotels Group dosiahol v minulom roku 750 miliónov USD (695,99 milióna eur). V predchádzajúcom roku predstavoval 376 miliónov USD. Tržby sa zvýšili takmer o pätinu na 4,6 miliardy USD, dodala spoločnosť, do portfólia ktorej patrí 19 hotelových značiek, medzi nimi Crowne Plaza a Holiday Inn.



Veľmi dobré výsledky vykázal reťazec v oblasti RevPar, teda príjmov za dostupnú izbu. To je kľúčový ukazovateľ výkonnosti v tomto sektore. V porovnaní s rokom 2022 vzrástol RevPar o vyše 16 %.



"Záujem o cestovanie bol vysoký naprieč všetkými našimi trhmi," povedal šéf spoločnosti Elie Maalouf. Victoria Scholarová zo spoločnosti Interactive Investor dodala, že aj napriek tlakom spôsobených krízou životných nákladov hotely InterContinental Hotels naďalej lákajú ľudí, ktorí po pandémii v rámci vedľajších výdavkov radšej uprednostnia tie na cestovanie a rekreáciu než na iné produkty.



Investori výsledky InterContinental Hotels Group privítali, čo sa odrazilo na vývoji akcií. Po oznámení výsledkov vzrástla cena akcií spoločnosti takmer o 4 %.



(1 EUR = 1,0776 USD)