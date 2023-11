Hotelový reťazec Marriott zvýšil v 3. štvrťroku zisk takmer o pätinu

Bethesda 5. novembra (TASR) - Americká sieť hotelov Marriott International oznámila za 3. kvartál rast zisku takmer o pätinu, k čomu prispel pokračujúci vysoký dopyt po cestovaní, pričom turistov neodradili ani vyššie ceny v hoteloch. Spoločnosť však zároveň upozornila, že vo 4. kvartáli počíta so slabšími výsledkami, keďže dopyt nebude stačiť na vykrytie očakávaných zvýšených nákladov, najmä pracovných. Informovala o tom agentúra Reuters.



Reťazec, do ktorého portfólia patria značky, ako Sheraton, Ritz-Carlton, Westin či St. Regis, zaznamenal za 3. kvartál čistý zisk 752 miliónov USD (702,67 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 19,37 %. Zisk po úprave o jednorazové položky dosiahol na akciu 2,11 USD. V rámci upraveného zisku tak hotelová sieť splnila očakávania trhov.



Tržby spoločnosti dosiahli 5,93 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie o 12 %. V tomto ukazovateli výsledky prekonali očakávania, keďže analytici počítali s rastom tržieb na 5,89 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0702 USD)