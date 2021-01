Hotelový trh európskych hlavných miest sa zotaví možno v roku 2024

Bratislava 31. januára (TASR) – Hotelový trh je stále v záujme hotelových operátorov aj napriek zásahu a následkom pandémie nového koronavírusu. Očakáva sa, že trh s hotelmi sa v menších mestách regiónu strednej a východnej Európy (SVE) a juhovýchodnej Európy (JVE) zotaví už v roku 2022 a v európskych hlavných mestách v roku 2024. Vyplýva to z prieskumu realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield.



Najväčší záujem hotelierov sa podľa prieskumu ukazuje v Prahe, Budapešti, Varšave, Bukurešti a v Krakove. Praha bola pritom podľa spoločnosti medzi hotelovými trhmi Európy najviac postihnutá dosahmi koronakrízy. "Medziročný prepad priemerných tržieb na izbu dosiahol 84,6 %, podobne bola postihnutá už len Barcelona, Rím a Lisabon," podotkli odborníci spoločnosti. Prvú desiatku uzatvárajú mestá Dubrovník, Gdaňsk, Vratislav, Sofia a Záhreb.



Bratislava sa v rebríčku top 30 umiestnila na 18. priečke. Podľa realitnej spoločnosti je dôvodom to, že miestny hotelový trh v minulom roku zaznamenal pokles priemerných tržieb za izbu o 76,4 % oproti predchádzajúcemu roku, s priemernou ročnou obsadenosťou na 19 %. Metropola Slovenska zaznamenala aj zníženie priemerných cien o 16,6 % na 66,50 eura za izbu. Pokles cien však bol nižší ako celkový európsky priemer (-18,4 %).



"Aj napriek tomu, že sa Bratislava celkovo umiestnila len v druhej polovici v rebríčku atraktívnych miest pre hotelovú expanziu, cez 37 % operátorov povedalo, že majú veľký záujem na tento trh vstúpiť alebo rozšíriť svoje pôsobenie," vyčíslil partner a vedúci hotelového tímu pre región SVE David Nath.



Operátori síce predpovedajú zotavenie trhu do roku 2024, dodávajú však, že koronakríza ovplyvnila výstavbu nových projektov. "Väčšina respondentov síce uviedla, že všetky alebo väčšina z nich pokračuje podľa plánu, ale časť projektov bola oneskorená či zrušená. Rast ponuky sa teda v najbližších rokoch spomalí," podotkla spoločnosť.



Koronakríza zároveň prináša zmeny v obchodných podmienkach. Tri štvrtiny respondentov uviedli, že s nejakými zmenami rátajú, z nich 31 % očakáva významné zmeny. Takmer polovica respondentov stále ponúka prenájom, hoci iba na vybraných trhoch a v najlepších lokalitách. "Okrem toho je takmer 35 % operátorov ochotných zvážiť investovanie do vlastného kapitálu, hoci dve tretiny z nich naznačujú, že je to len na vybraných trhoch či najlepších miestach," uzavrela realitná spoločnosť.