Hotely a penzióny mali v októbri o 6 % viac návštevníkov
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v októbri tohto roka 545.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o 6 %. Bol to historicky druhý najúspešnejší október pre ubytovateľov, za rekordnými hodnotami spred pandémie v roku 2019 zaostával ešte o 4,9 %, teda o necelých 28.000 návštevníkov. Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach strávili hostia takmer 1,3 milióna nocí, čiže o 5,6 % viac ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu v októbri predstavovala 2,4 noci.
„Väčší podiel, takmer dve tretiny ubytovaných hostí, tvorili opäť domáci návštevníci. V októbri sa ich v hoteloch a penziónoch ubytovalo 345.000, čo bolo medziročne viac o 2,3 %,“ priblížil ŠÚ SR. V dlhodobom hodnotení išlo celkovo o historicky druhú októbrovú najvyššiu hodnotu. Počet návštevníkov prevýšil len doteraz najúspešnejší predpandemický október v roku 2019 o 5,9 %.
Počet ubytovaných cudzincov na Slovensku zaznamenal v októbri nadpriemerné medziročné tempo rastu o 13 % a dosiahol vyše 200.000 osôb. Táto historicky druhá najvyššia októbrová hodnota zaostávala za rekordom z roku 2019 už len o 6100 osôb, teda o 2,9 %.
Ubytovatelia zaznamenali medziročné zlepšenie vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Počet návštevníkov v regiónoch SR vzrástol v rozpätí od 1,7 % v Prešovskom kraji až po 9,2 % v Žilinskom a Košickom kraji. Najviac hostí sa ubytovalo v Bratislavskom kraji (necelých 139.000 osôb). Návštevnosť nad 100.000 ubytovaných zaznamenal aj Žilinský kraj (takmer 113.000 osôb). Počet návštevníkov v Prešovskom kraji sa dostal tesne pod hranicu 100.000 osôb.
„Spolu tvorili tieto tri regióny 64 % celkovej návštevnosti SR. Z regionálneho hľadiska historicky najvyšší októbrový počet návštevníkov zaznamenal len jeden región, a to Žilinský kraj. Počet prenocovaní v tomto kraji však neprekonal hodnoty z októbra 2019,“ pokračovali štatistici.
V súhrne za desať mesiacov roka 2025 sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 5,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 6,6 %, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbalo ubytovateľom celkovo už len 1,9 % alebo 105.000 hostí. Celkový počet prenocovaní medziročne vzrástol o 6 %.
